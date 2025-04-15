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Giriş Tarihi: 15.4.2025 16:13 Son Güncelleme: 15.4.2025 16:16

Trabzonspor'dan Denis Draguş açıklaması!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Denis Draguş'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor’dan Denis Draguş açıklaması!

Trabzonspor, Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Rumen golcü Denis Draguş hakkında açıklama yayınladı.

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Denis Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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Trabzonspor'dan Denis Draguş açıklaması!
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