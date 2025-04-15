Trabzonspor’dan Denis Draguş açıklaması!

Trabzonspor, Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Rumen golcü Denis Draguş hakkında açıklama yayınladı.

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Denis Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.