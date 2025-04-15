Trendyol Süper Lig’de dün

Akbaba şov yaptı Eyüp, Kartal'ı geçti

TRENDYOL Süper Lig'de Eyüpspor, sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a yarım düzine gol attı: 6-0. Henüz 10. dakikada Thiam ile perdeyi açan İstanbul ekibi, Emre Akbaba ve Umut Bozok'la soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da Emre'nin golüyle başlayan Eyüpspor, 79'da Tayfur Bingöl ve 87'de Halil Akbunar ile farka koştu. İki kez ağları sarsan Emre Akbaba, iki de asist yaparak 4 gole kaktı sağladı. Puanını 50'ye yükselten Arda Turan'ın takımı, Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.



TRENDYOL 1. LİG'DE DÜN SÜPER LİG'E 1 KALDI!

En son 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de olan ve küme düşen Kocaelispor, geçirdiği zor dönemlerin ardından 16 yıl sonra mutlu sona çok yakın. Yeşilsiyahlılar, haftaya Esenler Erokspor'u yenmesi halinde bitime 3 hafta kala diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

KOCAELİSPOR GÜMBÜR GÜMBÜR 7-1

TRENDYOL 1. Lig'de 34. haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u gol yağmuruna tuttu: 7-1. Henüz ilk yarıda rakibini bozguna uğratan yeşil-siyahlılar, devre arasına Samet (2), Oğulcan ve Mendes'in golleriyle 4-0 önde gitti. Körfez ekibi skora rağmen durmak bilmedi. 57'de Cihat Çelik ağları sarsarken 76'da Oğulcan bir kez daha sahneye çıktı: 6-0. Ahmet Sagat 88'de 7-0'ı buldu. Konuk takım adına tek gol 90+2'de Osman'dan geldi. İsmet Taşdemir'in ekibi yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya (7G/ GB) çıkardı. Diğer sonuçlar: Bandırmaspor-Iğdır FK: 1-1, Ümraniye-Esenler Erok: 1-1. Adanaspor-Erzurum FK: 0-3.