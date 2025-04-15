Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, A Spor'da önemli açıklamalar yaptı. "İlk iki aylık dönemde ülkenin teşhisini yaptık, hakemlerin fotoğrafını çektik" diyen Pereira'nın satır başları şöyle: "Türkiye'deki hakemleri ve futbolu geliştirmek için programlar hazırlamak için buraya geldim. Türkiye'nin hakemlik ve tüm konularda diğer ülkelerden farklı olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi, profesyonel ve yetenekli insanlarınız var. Ümit veren hakemleriniz var, tecrübeli isimleriniz var. Türk hakemleri yeteneksiz değil! Genel olarak hakemlik seviyesi iyi bir noktada. Ancak ligde rekabet çok güçlü. Taraftarlar da çok sıcakkanlı. O yüzden Türkiye'de hakemlik kolay değil. Sıkı çalışıyoruz ve her maçı takip ediyoruz."

KULÜPLER TÜRKLERE GÜVENMELİ!

"Yabancı hakeme karşıyım, Türkiye'deyiz ve Türk takımlarının maçlarını Türk hakemler yönetmeli. Yabancı VAR konusunda endişe duydum. İngilizce bilgisi konusunda hakemlerin eksik olduğu söylendi. Ancak bu konudan problem yaşamadık, mutluyuz. Günün sonunda VAR müdahalelerimiz başarılı olmuştur. Kulüpler ne bekliyor? Bunu sorabiliriz. Türk hakemliğine tekrardan güvenmeye hazırlar mı, değiller mi? Ben hazır olmalarını isterdim."



UEFA'DAN ÇARPICI VAR YORUMU!

"Türkiye'de komiteler çok sık değişiyor. Hakemlerin yarısı fiziksel testte başarılı olamadı. Bu yeni bir test, bundan dolayı sonuç böyle çıkmış diye düşünüyoruz. Süper Lig'deki durum daha iyi.. Hakemler fitness seviyelerini yükseltmeli. Önce Avrupa'da iyi olmalıyız, elit 26 hakem arasında Türk isimler de olmalı. Burada 21 ülkeden hakem var ve kolay değil. Avrupa'da Türk hakemlerin yönettiği maçlarda VAR yabancı oluyor. Çünkü UEFA 'Türkiye'de VAR hakemlerine güvenilmiyor ve yabancı geliyorsa, biz neden VAR'a Türk alalım?' diye düşünüyor. Biz kalitemizi arttırdığımızda bu bakış açısı değişecek"



YASAKLI MADDE BOMBASI!

SEZON başından beri en çok tartışılan hakemlerle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. İddiaya göre; Süper Lig'de görev yapan bir hakem, Kuşadası'nda polis kontrol noktasında durduruldu. Hakemin, yanında bulunan bir kadınla birlikte seyahat ettiği ve aracında yapılan aramada yasaklı madde bulunduğu ifade edildi. Araçtaki kadının, maddenin kendisine ait olduğunu vurguladığı ve olayın 1.5-2 ay önce yaşandığı kaydedildi. İddialarla ilgili Merkez Hakem Kurulu bir açıklama yapmadı.