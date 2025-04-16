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Giriş Tarihi: 16.4.2025

Barça ve PSG yarı finalde

Barça ve PSG yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. Borussia Dortmund, sahasında Barcelona'yı oyun olarak büyük üstünlük kurarak 3-1 mağlup etti. Gineli forvet Sehrou Guirassy hat-trick yaparak gözlerin pasını sildi. Ancak ilk maçı 4-0 kaybeden Alman ekibi, Devler Ligi'ne havlu attı. Yarı final biletini Barça aldı. İngiltere'de de kıran kırana bir maç oynandı. Aston Villa, 2-0 geri düştüğü müsabakada PSG'yi 3-2 yendi. Fakat bu galibiyet onlara yetmedi. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Fransız takımı yarı finale yükselen taraf oldu.


MÜZİK KRİZİ!
Aston Villa-PSG maçında seremoni esnasında bir şok yaşandı. Villa Park'ta stadyum hoparlöründen Şampiyonlar Ligi yerine yanlışlıkla Avrupa Ligi müziği açıldı. Taraftarlar fark edince duruma tepki gösterdi.

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Barça ve PSG yarı finalde
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