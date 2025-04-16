Fenerbahçe’ye büyük gelir! Bu projelerle kasasını dolduracak

BYD'NİN 5 YIL İÇİN TEKLİFİ 75 MİLYON EURO

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Çin merkezli BYD (Build Your Dreams), Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim hakkı için dev bir teklif sundu. BYD, 5 yıllık sponsorluk karşılığında toplam 75 milyon Euro önerdi. Yıllık 15 milyon Euro'ya denk gelen bu anlaşma, Türk futbolunda stadyum isim sponsorluğu anlamında en yüksek rakamlardan biri olma özelliğini taşıyor. İmzalar atılırsa bugün Ülker olan stadyumun ismi "BYD Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi" ya da benzeri bir şekilde değişecek.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE SOSYAL ALAN OLACAK

Fenerbahçe'nin gelir elde etmeyi planladığı bir diğer büyük proje ise Kenan Evren Lisesi arazisi üzerinde yükseliyor. Uzun süredir gündemde olan proje için çalışmalar hız kazandı. Arazinin alt kısmında alışveriş merkezi, sosyal yaşam alanları gibi ticari birimler yer alırken, üst bölümlerde ise ofis, rezidans ve konut projeleri olacak. Projenin mimari çizimleri tamamlanarak yetkili mercilere teslim edildi. Kulüp, bu projeden 80 milyon Euro civarında bir gelir hedefliyor.

FORMADAN 10, SATIŞTAN 40 MİLYON EURO

Mevcut forma tedarikçisi ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu forma sponsorluğu konusunda bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü başka bir tedarikçi ile yeni bir anlaşmaya vardı. Yıllık değeri yaklaşık 10 milyon Euro olacak. Ayrıca forma satışlarının 600 bin adedi geçmesi halinde, bonuslarla birlikte kulübün kasasına 40 milyon Euro ek gelir daha girmesi planlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu anlaşmanın sadece maddi katkı sağlamayacağını, aynı zamanda marka değerini ve global pazardaki konumunu güçlendireceğini de vurguluyor.