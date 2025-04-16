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Giriş Tarihi: 16.4.2025 16:11

Hatayspor'dan Boupendza için başsağlığı mesajı!

Türkiye'de bir dönem Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu için Hatayspor'dan başsağlığı mesajı yayınlandı.

DHA
Hatayspor’dan Boupendza için başsağlığı mesajı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Çin'de 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden eski golcüsü Aarron Salem Boupendza için bir taziye mesajı yayınladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral" ifadeleri kullanıldı.

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Hatayspor'dan Boupendza için başsağlığı mesajı!
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