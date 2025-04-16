Immobile’nin Beşiktaş’a bir gollük maliyeti 25 milyon TL

BİR GOLÜN MALİYETİ 25 MİLYON TL

Futbolcunun nisan ayı itibarıyla maaş, vergi ve prim alacaklarıyla beraber kulübe maliyeti yaklaşık 8.5 milyon Euro oldu. Attığı gol başına maliyeti yaklaşık 570 bin Euro (25 milyon TL) olan deneyimli isme Nisan ve Mayıs ödemeleri yapıldığında bu rakam 10 milyon Euro'yu aşacak.