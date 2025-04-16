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Giriş Tarihi: 16.4.2025 20:12 Son Güncelleme: 16.4.2025 20:12

Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanda sakatlık yaşadı.

Juventus’ta Kenan Yıldız şoku!

Juventus'ta Kenan Yıldız şoku yaşanıyor…

Son haftalarda gösterdiği performansla takımının yıldızlarından olan milli futbolcu antrenmanda sakatlık geçirdi. İlk gelen bilgilere göre, uyluk kemiğinde ezilme yaşadığı belirtilen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun hafta sonunda deplasmanda Parma ile oynanacak maçta forma giymesi zor görünüyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 44 maça çıkan Kenan, takımına 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcunun son durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

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Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!
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