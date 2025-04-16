Juventus'ta Kenan Yıldız şoku yaşanıyor…

Son haftalarda gösterdiği performansla takımının yıldızlarından olan milli futbolcu antrenmanda sakatlık geçirdi. İlk gelen bilgilere göre, uyluk kemiğinde ezilme yaşadığı belirtilen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun hafta sonunda deplasmanda Parma ile oynanacak maçta forma giymesi zor görünüyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 44 maça çıkan Kenan, takımına 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcunun son durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacağı belirtildi.