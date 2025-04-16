Kocaelispor Süper Lig’e gün sayıyor

TRENDYOL 1. Lig'de Kocaelispor şampiyonluğa koşuyor. Önceki gün sahasında Yeni Malatyaspor'u gol yağmuruna tutarak 7-1 mağlup eden ve puanını 69'a yükselten yeşilsiyahlılar, 16 yıl sonra Süper Lig'e dönmek için gün saymaya başladı. Körfez ekibi, ligin 35. haftasında pazar günü Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı mücadeleyi kazanması halinde rakiplerine bakmadan bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan farkını 9'a, 58 puana sahip üç ve dördüncü sıralardaki Erzurumspor ve G.Birliği ile de 11'e çıkardı.

AMATÖRDEN ZİRVEYE

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2013- 2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.