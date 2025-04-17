Fenerbahçe resmen açıkladı: 3 yıl daha uzatıldı!

Fenerbahçe Kulübü, Rusya ekibi Zenit ile imzalanan iş birliği anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğinin çerçevesinde birçok projenin hayata geçirileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz." denildi.