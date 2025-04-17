Göztepe’nin golcüsü Romulo Beşiktaş maçlarını sevdi!

Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göztepe'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu o maçta 81'inci dakikada Fofana'ya, 90+1'de Tijanic'e gol paylarını verdi.