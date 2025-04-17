Jürgen Klopp geri mi dönüyor? Real Madrid sürprizi…

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Jürgen Klopp Red Bull'un Küresel Futbol Başkanı görevine getirilmişti.
Yeniden takım çalıştırmaya hevesli olan Alman teknik adam için Real Madrid iddiası geldi.
Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid, sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayırıp takımın başına Jürgen Klopp'u getirmek istiyor.
Haberde teknik direktörlüğe geri dönmeyi planlayan Alman teknik adamın Real Madrid ile görüşmek istediği belirtildi.
AYRILIK İÇİN GERİ SAYIM
Öte yandan Sky Sports'ta yer alan habere göre; Carlo Ancelotti'nin, 26 Nisan'da oynanacak Copa Del Rey finalinin ardından Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürüldü.
ADAYLAR BELİRLENDİ
Ancelotti'nin alternatiflerini şimdiden belirleyen Real Madrid, Jürgen Klopp'un yanı sıra Xabi Alonso ve Zinedine Zidane'ı da hazırda tutuyor.