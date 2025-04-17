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Giriş Tarihi: 17.4.2025 11:04 Son Güncelleme: 17.4.2025 11:30

Neymar, sahayı ağlayarak terk etti

Al Hilal'den eski takımı Santos'a transfer olan Neymar, dün oynanan Santos - Atletico Mineiro maçının 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı yıldız o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Neymar’ın bu sezonu kapatması büyük olasılık olarak görülüyor.

Neymar, sahayı ağlayarak terk etti

Brezilya Serie A 4'üncü haftası maçında Santos, evinde Atletico Mineiro'yu 2-0 mağlup etti. 4. hafta sonunda ilk galibiyetini alan Santos 4 puanla 12'inci sıraya yükselirken henüz galibiyeti bulunmayan Atletico Mineiro 2 puanla 19'uncu sırada kaldı.

NEYMAR GÖZYAŞLARIYLA OYUNDAN ALINDI

Dünya futbolunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hayal kırıklığı yaşatan Neymar bir kez daha sakatlandı. Santos - Atletico Mineiro maçının 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldız, gözyaşlarına engel olamadı.

Neymar'ın bu sezonu kapatması büyük olasılık olarak görülüyor.

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Neymar, sahayı ağlayarak terk etti
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