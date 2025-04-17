Neymar, sahayı ağlayarak terk etti

NEYMAR GÖZYAŞLARIYLA OYUNDAN ALINDI

Dünya futbolunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hayal kırıklığı yaşatan Neymar bir kez daha sakatlandı. Santos - Atletico Mineiro maçının 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldız, gözyaşlarına engel olamadı.

Neymar'ın bu sezonu kapatması büyük olasılık olarak görülüyor.