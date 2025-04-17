Tim Jabol Folcarelli: "Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını basına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"SAKATLIK SÜRECİNİ İYİ DEĞERLENDİRDİM"

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma geç katılan Folcarelli, "İlk geldiğim haftada sakatlık yaşamam kolay bir süreç değildi ama süreci iyi değerlendirdim. Buradaki sağlık imkanlarımız iyi. Gelir gelmez oynamak isterdim ama böyle bir süreç geçirdik. Sonuçta şimdi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.



"BENİ BURAYA ŞENOL HOCA GETİRMİŞTİ"

Teknik direktör değişimine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Beni buraya getiren Şenol hocamızdı ve kendisiyle iyi bir ilişkimiz vardı. Dolayısıyla onunla ilgili fikirlerim olumlu. Fatih hocanın oyuna bakışı, Şenol hocaya göre farklı. Fatih hocadan öğreneceğimiz çok şey var ve umuyorum ki büyük başarılar kazanacağız" şeklinde konuştu.



"CHAM VE MENDY İLE ARAMIZDA GÜZEL BİR BAĞ VAR"

Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce Fransa'da oynayan Cham ve Mendy ile olan ilişkisini anlatan Tim Jabol Folcarelli, "Cham ve Mendy'nin Fransa'dan gelmesinden ötürü iyi bir arkadaşlığımız var. Benzer pozisyonda oynayabiliriz, rekabet halinde olabiliriz ama saha dışında her an birbirimize destek oluyoruz" dedi.



"ŞEHRİ ÇOK GEZME FIRSATIM OLMADI AMA İNSANLAR ÇOK NAZİK"

Trabzon şehrine dair izlenimlerini paylaşan Folcarelli, "Şehri çok fazla tanıma ve gezme fırsatım olmadı. Antrenmandan eve gidiyorum. Karşılaştığım her insan nazikçe yaklaşıp güzel sözler söylüyor. Dışarıda çok fazla yemek yeme fırsatım da olmadı. Genellikle tesislerde yiyoruz. Genel olarak herkes Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu söylüyor" açıklamasında bulundu.



"BURADA DAHA ÇOK 6 NUMARA OLARAK GÖREV ALIYORUM"

Kendi koşan, teknik olarak yüksek kaliteye sahip, fizik kalite olarak da iyi bir oyuncu olarak tarif eden Fransız futbolcu, "Fransa'da daha çok 8 numara olarak oynayan bir futbolcuydum. Burada daha çok 6 numara olarak görev yapıyorum. Genelde oynadığım pozisyon 8 numaraydı, burada daha farklı rolde elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.



"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

Hedeflerinden de bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Gelecek adına, benim adıma en önemlisi oynayabildiğim kadar fazla maç oynamak ve kupalar kazanmak. Türkiye Kupası'nı kazanacak olursam, 6 ay sonra bir kupa daha kazanmış olarak mutlu olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.



TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına açık olan 20 dakikalık bölümde bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Sakatlıkları bulunan Dragus, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı antrenmanda yer almadı.