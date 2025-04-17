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Giriş Tarihi: 17.4.2025 21:56

UEFA Konferans Ligi: Fiorentina ve Real Betis ilk yarı finalistler oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde Celje'yi eleyen Fiorentina ile Jagiellonia'yı saf dışı bırakan Real Betis yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

AA
UEFA Konferans Ligi: Fiorentina ve Real Betis ilk yarı finalistler oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 2 rövanş karşılaşması tamamlandı.

İtalya ekibi Fiorentina, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Slovenya temsilcisi Celje ile 2-2 berabere kalarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

BETIS VE FIORENTINA YARI FİNALDE

İlk karşılaşmada Polonya ekibi Jagiellonia'yı 2-0 yenen İspanya'nın Real Betis takımı ise deplasmanda oynadığı rövanş maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılarak yarı finale kaldı ve Fiorentina'nın rakibi oldu.

Diğer yarı finalistler Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya) (3-0) ve Rapid Wien (Avusturya)-Djurgarden (İsveç) (1-0) müsabakalarının ardından belli olacak.

YARI FİNAL 1-8 MAYIS'TA

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi: Fiorentina ve Real Betis ilk yarı finalistler oldu!
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