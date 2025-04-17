Yabancı hakem konusunda flaş yorum! ’’Seneye yabancı hakem olmaz’’

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 55 sonra bir ilk gerçekleşmişti.
DERBİYİ YABANCI HAKEM YÖNETMİŞTİ
25. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti. Böylelikle yıllar sonra yabancı bir hakem Süper Lig'de düdük çalmıştı.
''SENEYE YABANCI HAKEM OLMAZ''
''Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, A Spor'da çok önemli açıklamalar yaptı. 3 yıl için TFF ile sözleşme imzalayan Portekizli futbol adamı, yabancı hakeme karşı olduğunu söyledi.''
''Asıl bombası buydu! Yabancı bir gelişim direktörü, maçları Türk hakemlerin yönetmesi gerektiğini söyledi. Yani, "Bu yabancı meselesi, Türk hakemlerine zarar veriyor" dedi. İlk kez bu kadar net ifadeler duyduk.''
''PEREIRA'NIN YABANCI VAR SÖZLERİ...''
''Pereira, Avrupa'da görev yapan Türk hakemlerin maçlarında VAR odasında yabancıların olmasını ise şöyle yorumluyor: "UEFA diyor ki siz kendi Türk hakemlerinize güvenmiyorsunuz ve VAR'da yabancı hakemleri görevlendiriyorsunuz, biz niye Türk hakemlerine VAR'ı bırakalım!" Bu cümle büyük bir itiraf!''