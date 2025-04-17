Yabancı hakem konusunda flaş yorum! ’’Seneye yabancı hakem olmaz’’

''PEREIRA'NIN YABANCI VAR SÖZLERİ...''

''Pereira, Avrupa'da görev yapan Türk hakemlerin maçlarında VAR odasında yabancıların olmasını ise şöyle yorumluyor: "UEFA diyor ki siz kendi Türk hakemlerinize güvenmiyorsunuz ve VAR'da yabancı hakemleri görevlendiriyorsunuz, biz niye Türk hakemlerine VAR'ı bırakalım!" Bu cümle büyük bir itiraf!''