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Giriş Tarihi: 17.4.2025 06:58 Son Güncelleme: 17.4.2025 07:03

Yabancı hakem konusunda flaş yorum! ''Seneye yabancı hakem olmaz''

Trendyol Süper Lig'de 55 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görev almıştı. Bu tarihi karar sonrası birçok Süper Lig ekibinden yabancı hakem talebi de gelmişti. Uzun süren tartışma konusu hakkında SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan flaş bir yorum yaptı. İşte o sözler...

SPOR SERVİSİ
Yabancı hakem konusunda flaş yorum! ’’Seneye yabancı hakem olmaz’’

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 55 sonra bir ilk gerçekleşmişti.

DERBİYİ YABANCI HAKEM YÖNETMİŞTİ

25. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti. Böylelikle yıllar sonra yabancı bir hakem Süper Lig'de düdük çalmıştı.

Bu tarihi kararın ardından, kulüplerin yabancı hakem taleplerinde ise artış olmuştu. Uzun süren yabancı hakem tartışması hakkında SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, flaş yorumlarda bulundu.

''SENEYE YABANCI HAKEM OLMAZ''

''Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, A Spor'da çok önemli açıklamalar yaptı. 3 yıl için TFF ile sözleşme imzalayan Portekizli futbol adamı, yabancı hakeme karşı olduğunu söyledi.''

''Asıl bombası buydu! Yabancı bir gelişim direktörü, maçları Türk hakemlerin yönetmesi gerektiğini söyledi. Yani, "Bu yabancı meselesi, Türk hakemlerine zarar veriyor" dedi. İlk kez bu kadar net ifadeler duyduk.''

''PEREIRA'NIN YABANCI VAR SÖZLERİ...''

''Pereira, Avrupa'da görev yapan Türk hakemlerin maçlarında VAR odasında yabancıların olmasını ise şöyle yorumluyor: "UEFA diyor ki siz kendi Türk hakemlerinize güvenmiyorsunuz ve VAR'da yabancı hakemleri görevlendiriyorsunuz, biz niye Türk hakemlerine VAR'ı bırakalım!" Bu cümle büyük bir itiraf!''

'Türk hakemliğinin itibarını düzeltmek için VAR'daki yabancı dahil tamamen seneye Süper Lig, Türk hakemlerine emanet edilmeli' diyor Pereira! TFF bunu yapacak mı bakalım''

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Yabancı hakem konusunda flaş yorum! ''Seneye yabancı hakem olmaz''
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