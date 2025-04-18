Ciro Immobile’den olay paylaşım!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 35 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasının kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Geçtiğimiz temmuz ayında büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.