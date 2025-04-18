Dünyanın zirvesinde bi’Kerem

Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, yıldızını daha da parlattı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu, 2024- 25 sezonunun başından 1 Nisan 2025'e kadar en fazla maça çıkan futbolcuların listesini açıkladı. Bu sezon 16 gol- 14 asistle sivrilen milli oyuncu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında zirvede yer aldı.
Karşılaşmaların yüzde 75'inde art arda forma giyen Kerem, toplamda 55 maçta görev aldı. R.Madrid'den Modric (54) ve Barcelona'dan Kounde (53) gibi isimleri geride bıraktı. İlk kez 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de gerçekleştirilecek turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Organizasyonda Türkiye'den takım bulunmuyor.