Dünyanın zirvesinde bi’Kerem

Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, yıldızını daha da parlattı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu, 2024- 25 sezonunun başından 1 Nisan 2025'e kadar en fazla maça çıkan futbolcuların listesini açıkladı.Karşılaşmaların yüzde 75'inde art arda forma giyen Kerem, toplamda 55 maçta görev aldı. R.Madrid'den Modric (54) ve Barcelona'dan Kounde (53) gibi isimleri geride bıraktı.