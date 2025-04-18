Galatasaray ligde 11. kez kalesini gole kapadı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 77'ye çıkardı.

Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti. Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon üst üste 2, toplamda da 11. kez kalesini gole kapadı.

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 30 müsabakada kalesinde 27 gol gördü. Aslan ayrıca ligde sahasında art arda 5. maçta da gol yemedi.

