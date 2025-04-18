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Giriş Tarihi: 18.4.2025 14:18

Galatasaray'ın Bodrum FK maçı öncesi muhtemel 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Bodrum FK’yı konuk edecek. Zirve yarışında hata yapmak isteyen Cimbom'un muhtemel 11'i belli oldu.

Galatasaray’ın Bodrum FK maçı öncesi muhtemel 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takım bugün Bodrum'u yenmek ve sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

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Galatasaray'ın Bodrum FK maçı öncesi muhtemel 11'i belli oldu
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