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Giriş Tarihi: 18.4.2025 18:45 Son Güncelleme: 18.4.2025 18:47

Galatasaray'ın konuğu Bodrum FK! Sarı-kırmızılıların 11'i belli oldu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi ağırlıyor. Okan Buruk’un ilk 11 tercihi belli oldu...

Galatasaray’ın konuğu Bodrum FK! Sarı-kırmızılıların 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu...

RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. VAR'da ise Alman Markus Schmidt görev yapacak.

Ligde 74 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılar, zorlu maçta rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçmek istiyor.

OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ:

Galatasaray XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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Galatasaray'ın konuğu Bodrum FK! Sarı-kırmızılıların 11'i belli oldu...
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