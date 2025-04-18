Galatasaray’ın konuğu Bodrum FK! Sarı-kırmızılıların 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu...
RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. VAR'da ise Alman Markus Schmidt görev yapacak.
Ligde 74 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılar, zorlu maçta rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçmek istiyor.
OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ:
Galatasaray XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen
SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.