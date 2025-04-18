Galatasaray’ın konuğu Bodrum FK! Sarı-kırmızılıların 11’i belli oldu...

SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.