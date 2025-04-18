İrfan Can ihtimali!

F.Bahçe'de geçtiğimiz yıl çok başarılı bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın önemli kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirmiş ve yapılan yeni sözleşme ile sarı-lacivertli takımda yoluna devam etmişti. Ancak bu sezon Jose Mourinho tarafından fazla tercih edilmeyen ve istediği süreyi alamayan tecrübeli ismin ayrılığı söz konusu.İrfan Can'ın adının anıldığı kulüplerden birisi de Trabzonspor... Bordo-mavili yönetimin, şu an için bu yönde bir girişimininbelirtilirken, İrfan Can'ın Milli Takım'da Uğurcan Çakır ile kurduğu yakın dostluk nedeniyle bu yönde iddiaların gündeme geldiği kaydedildi.İki ekibin yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalmalarının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.