MKE Ankaragücü, Manisa’da kayıp!

Trendyol 1. Lig 35. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yendi.28. dakikada Manisa FK atağında Oğuz'un sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte rakibine rağmen iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-033. dakikada Ankaragücü atağında Rotariu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Alperen topu son anda kornere çeldi.45+1. dakikada Oğuz'un ceza sahası arkasına ortaladığı topa yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 2-054. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı korner atışında Rotariu'nun sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Kwabena'nın vuruşunda top filelere gitti. 2-172. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuran Kadir Kaan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.Çağdaş Altay, Samet Özkul, Enes BiroğluAlperen, Yusuf (Oktay dk. 85), Bartu, Arslanagic, Umut, Toure, Cissokho, Osuji (Kadir Kaan dk. 65), Oğuz (Ramirez dk. 79), Fofana (Ensar dk. 85), Minchev (Muhammed Enes dk. 79)Eren, Kazım Can, Kaan, Birkan, Efe TaylanTaner TaşkınErtaç, İsmail, Mert (Özgür dk. 75), Mahmut, Halil (Schulz dk. 66), Dalcio, Osman (Yusuf Emre dk. 46), Rotariu, Kwabena, Cephas (Bajic dk.66), Laura (Ali Kaan dk. 75)Görkem, Aleksis, Cem Tuna, Rakoczy, HayrullahMesut BakkalGoller: Minchev (dk. 28), Bartu (dk. 45+1) (Manisa FK), Kwabena (dk. 54) (MKE Ankaragücü)Osman, Yusuf Emre, Özgür (MKE Ankaragücü), Bartu, Yusuf, Cissokho (Manisa FK)