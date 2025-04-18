TFF’den Türkiye Kupası finalinin yeri için açıklama! Flaş Eskişehir kararı...

Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri için TFF'den flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
G.SARAY-KONYASPOR'A KARŞI
Yarı final etabında ilk olarak 22 Nisan salı günü Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
FENERBAHÇE'Yİ ELEYEREK YARI FİNALE ÇIKMIŞTI
Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 ile geçen sarı-kırmızılılar, bu kez final bileti için deplasmanda tur arayacak. Konyaspor ise sahasında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 ile geçmişti.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ GÖZTEPE
24 Nisan Perşembe günü ise Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Çeyrek finalde Bodrum Futbol Kulübü'nü mağlup eden Karadeniz devi, taraftarlarının önünde finale çıkmak için mücadele edecek.
GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ'I SAF DIŞI BIRAKMIŞTI
Konuk ekip Göztepe ise Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 ile saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmıştı.
ESKİŞEHİR KARARI İPTAL!
TFF, Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldığını duyurdu.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."