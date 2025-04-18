TFF’den Türkiye Kupası finalinin yeri için açıklama! Flaş Eskişehir kararı...

FENERBAHÇE'Yİ ELEYEREK YARI FİNALE ÇIKMIŞTI

Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 ile geçen sarı-kırmızılılar, bu kez final bileti için deplasmanda tur arayacak. Konyaspor ise sahasında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 ile geçmişti.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ GÖZTEPE

24 Nisan Perşembe günü ise Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Çeyrek finalde Bodrum Futbol Kulübü'nü mağlup eden Karadeniz devi, taraftarlarının önünde finale çıkmak için mücadele edecek.