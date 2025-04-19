Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 19.4.2025 15:00 Son Güncelleme: 19.4.2025 15:06

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu. Müsabakanın detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Süper Lig'de eksi 2 puanla son sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor, sahasında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

İŞTE 11'LER:

A. DEMİRSPOR: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Bünyamin, İzzet, Ozan, Osman, Aymbetov

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Cham, Visca, Cihan, Banza

TRABZONSPOR:

EKSİKLER:

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz