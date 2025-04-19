ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Süper Lig'de eksi 2 puanla son sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor, sahasında rakibini 5-0 mağlup etmişti.
İŞTE 11'LER:
A. DEMİRSPOR: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Bünyamin, İzzet, Ozan, Osman, Aymbetov
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Cham, Visca, Cihan, Banza
TRABZONSPOR:
EKSİKLER:
Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.