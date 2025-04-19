Brentford - Brighton maçında korkutan anlar! Yunus Emre Konak oyuna devam edemedi...

Premier Lig'de 33. haftanın maçında Brentfor evinde Brighton Hove Albion'u konuk etti. 6 golün çıktığı maçta kazanan 4-2'lik skora Brentford oldu.
Brentford'un gollerini Bryan Mbeumo (2), Yoane Wissa ve Christian Norgaard kaydetti. Brighton'da ise Danny Welbeck ve Kaoru Mitoma ağları havalandırırken Joao Pedro kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın uzatma dakikalarında Yunus Emre ile Brighton oyuncusu Jan Paul van Hecke, bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yaşanan pozisyondan sonra yerde kalırken ilk müdahale sahada yapıldı.
Yapılan tedaviden sonra Yunus Emre Konak yerini Gustavo Gomes'e, Jan Paul van Hecke ise Eiram Cashin'e bıraktı. Yaşanan çarpışmanın ardından van Hecke sahayı sedyeyle terk etti.