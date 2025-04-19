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Giriş Tarihi: 19.4.2025 21:34 Son Güncelleme: 19.4.2025 21:38

Brentford - Brighton maçında korkutan anlar! Yunus Emre Konak oyuna devam edemedi...

Premier Lig'de 33. hafta maçında Brentford ile Brighton karşı karşıya geldi. Brentford, rakibini 4-2 mağlup etti. Maça damga vuran pozisyon ise Jan Paul van Hecke ile Brentford forması giyen Yunus Emre Konak'ın çarpıştığı anlar oldu. Herkesi korkutan çarpışmadan sonra iki oyuncu da oyuna devam edemedi.

Brentford - Brighton maçında korkutan anlar! Yunus Emre Konak oyuna devam edemedi...

Premier Lig'de 33. haftanın maçında Brentfor evinde Brighton Hove Albion'u konuk etti. 6 golün çıktığı maçta kazanan 4-2'lik skora Brentford oldu.

Brentford'un gollerini Bryan Mbeumo (2), Yoane Wissa ve Christian Norgaard kaydetti. Brighton'da ise Danny Welbeck ve Kaoru Mitoma ağları havalandırırken Joao Pedro kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN VAN HECKE VE YUNUS EMRE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ev sahibi Brentforda'da Yunus Emre Konak maça yedekler arasında başlarken 87. dakikada Kevin Schade'in yerine oyuna girdi. Genç oyucu, uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlığın ardından kenara geldi ve oyuna devam edemedi.

Maçın uzatma dakikalarında Yunus Emre ile Brighton oyuncusu Jan Paul van Hecke, bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yaşanan pozisyondan sonra yerde kalırken ilk müdahale sahada yapıldı.

Yapılan tedaviden sonra Yunus Emre Konak yerini Gustavo Gomes'e, Jan Paul van Hecke ise Eiram Cashin'e bıraktı. Yaşanan çarpışmanın ardından van Hecke sahayı sedyeyle terk etti.

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Brentford - Brighton maçında korkutan anlar! Yunus Emre Konak oyuna devam edemedi...
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