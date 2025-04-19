Ciro Immobile’den dikkat çeken paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Rafa Silva ve İsmail Köybaşı'nın attığı karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, Göztepe ise 11 maçtır galibiyet alamıyor.

IMMOBILE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Göztepe maçında süre bulamayan Ciro Immobile'nin Altın Ayakkabı paylaşımında bulundu. İtalyan golcü, sosyal medyada gündem olan paylaşımda "Telefonum bu inciyi karşıma çıkardı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Immobile ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. İtalyan yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.