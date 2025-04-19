Fatih Tekke’den takımına eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Fırtına üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 42'ye yükseltti. Bordo-mavili takımın tek golünü 45. dakikada Banza kaydetti.
FATİH TEKKE'DEN TAKIMINA ELEŞTİRİ
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının gösterdiği performansı eleştirdi. Tekke, "Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Biz böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamalıyız." ifadelerini kullandı.
"BUGÜN BEKLEMEDİĞİM KADAR AŞAĞIDA OYNADIK"
Fatih Tekke sözlerine şöyle devam etti: "Adana Demirspor takımı büyük bir camia ama genç oyunculardan kurulu. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli. İsimler çok önemli değil burada. Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan, yatırım için alınmış bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var, herkesin zamana ihtiyacı var. Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 15-20 pozisyon olması gerekiyor belki. Bu tür maçlarda öz güveni gösteremezsek, çok ciddi maçlar var önümüzde. Olumlu tarafından bakıyorum, o da 3 puan."