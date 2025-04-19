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Giriş Tarihi: 19.4.2025 10:01

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi tek eksik!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor.

AA
Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesi tek eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

AMRABAT BELİRSİZ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı. Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

6 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi tek eksik!
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