Fırtına’ya kupa ayarı

Süper Lig'de bugün son sıradaki Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Göztepe mücadelesini düşünerek, bazı tecrübeli isimleri dinlendirmesi ve daha az oynama şansı tanıdığı isimlere ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının, Savic, Nwakaeme ve Zubkov'u yedek soyunduracağı öğrenildi. Tekke, talebelerini kupayı şimdilik unutmaları ve sadece Adana Demirspor maçına odaklanmaları konusunda da uyardı.

5 OYUNCU SINIRDA

TRABZONSPOR ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bordo-mavililerde 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fırtına'da Malheiro, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic ve Edin Visca sarı kart görmeleri durumunda bir hafta sonraki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.