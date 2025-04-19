Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe - Beşiktaş | Solskjaer'in ilk 11 tercihi belli oldu
Giriş Tarihi: 19.4.2025 17:53 Son Güncelleme: 19.4.2025 18:03

Göztepe - Beşiktaş | Solskjaer'in ilk 11 tercihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir süreçten geçen Beşiktaş bugün zorlu Göztepe deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Rakibine son olarak Türkiye Kupası'nda mağlup olan siyah-beyazlı takım bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Zorlu maç öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Göztepe - Beşiktaş | Solskjaer’in ilk 11 tercihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın heyecanı devam ediyor. Beşiktaş bugün zorlu deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Rakibine son olarak Türkiye Kupası'nda mağlup olan siyah-beyazlı takım bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Zorlu maç öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Göztepe XI: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe - Beşiktaş | Solskjaer'in ilk 11 tercihi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz