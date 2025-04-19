Her şey para değil!

Avrupa Ligi grup aşamasını lider bitiren İtalyan devi Lazio'yu dize getiren Bodo/ Glimt, yarı finale yükselen ilk ve tek Norveç ekibi ünvanını aldı. 43 bin nüfuslu kasabanın gururu olan Bodo, rüyayı gerçeğe dönüştürme yolunda tarih yazıyor. Başarının sadece yüksek bedelli oyuncular alarak gelmeyeceğini gözler önüne sererken kadrosu, ekonomisi ve istikrarıyla adeta diğer kulüplere ders veriyor. 8 yıl önce Norveç 2. Ligi'nde mücadele eden Bodo/ Glimt, sonrasında yükseldiği 1. Lig'de (Eliteserien) 4 şampiyonluk kazandı ve bu başarısını Avrupa'ya da taşıdı. Bu yılla beraber son 4 sezonda 2 kez son 16, 1'er defa da çeyrek ve yarı finale çıktı. Son 5 yılda ise Avrupa'da iç sahada 38 maçta 31 galibiyet aldı.





HOCANIN MAAŞI TAKIMIN %4.5'İ

Toplam 20 milyon Euro maaş gideri bulunan Bodo/ Glimt, bu sezon Avrupa Ligi'nde kasasına 26.2 milyon Euro koydu. Alkışı hak eden bir performans sergileyen Norveç temsilcisi, şimdiden takım bütçesinin fazlasını çıkardı. 2018'den bu yana teknik direktörlüğünü Kjetil Knutsen yapıyor. Senelik 900 bin Euro kazanan hocanın maaşı, takım bütçesinin yüzde 4.5'ine denk geliyor. Bodo, bu sezon transfere sadece 7 milyon Euro harcadı ve sattığı oyunculardan 18.6 milyon Euro kazandı.



SIRADAKİ RAKİP TOTTENHAM

BODO/GLIMT, Avrupa Ligi yarı finalinde Tottenham ile eşleşti. Serinin ilk maçı 1 Mayıs'ta Londra'da, rövanş 8 Mayıs'ta Norveç'te oynanacak. Diğer karşılaşmada ise Athletic Bilbao, Manchester United ile kozlarını paylaşacak. İlk mücadele Bilbao'da, ikincisi Old Trafford'da gerçekleşecek.