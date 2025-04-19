Konyaspor’dan 90. dakikada müthiş dönüş!

SÜPER Lig'de son haftaların formda takımı Konyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Recep Uçar yönetimindeki yeşilbeyazlılar,28'de Boutobba ile eşitliği yakalayan bordobeyazlılar, 32'de Abdulkadir Parmak ile üstünlüğü aldı.Son 5 maçında 4. kez kazanan Konya, 7 karşılaşmalık (5M/2B) deplasman hasretini de bitirmeyi başardı.