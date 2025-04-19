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Giriş Tarihi: 19.4.2025

Konyaspor’dan 90. dakikada müthiş dönüş!

Yeşil-beyazlılar, 2-1 geri düştüğü maçta Hatayspor’u yendi. Galibiyet golü 90’da Oğulcan Ülgün’den geldi

Konyaspor’dan 90. dakikada müthiş dönüş!
SÜPER Lig'de son haftaların formda takımı Konyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Recep Uçar yönetimindeki yeşilbeyazlılar, 10. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçti. 28'de Boutobba ile eşitliği yakalayan bordobeyazlılar, 32'de Abdulkadir Parmak ile üstünlüğü aldı. 70'te Louka Prip skora denge getirdi. Prip'e asist yapan Oğulcan Ülgün, 90'da bu kez kendisi fileleri havalandırarak Konyaspor'u galibiyete taşıdı. Son 5 maçında 4. kez kazanan Konya, 7 karşılaşmalık (5M/2B) deplasman hasretini de bitirmeyi başardı.
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Konyaspor’dan 90. dakikada müthiş dönüş!
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