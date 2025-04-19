Trendyol 1. Lig: İstanbulspor, Erzurumspor deplasmanında kazandı!

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla konuk ekip İstanbulspor kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Abdullah Aydın ve 65'inci dakikada Gaoussou Kyassou Diarra kaydetti. Erzurumspor'un tek golünü ise 72'nci dakikada Furkan Özhan attı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 55'e yükseltti. Erzurumspor ise 58 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Erzurumspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Pendikspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

26. Florian Loshaj'ın köşe vuruşunda yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Dijlan Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

65. dakikada sağ taraftan atılan pasta savunma arkasına hareketlenen Emir Kaan Gültekin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir Kaan, bu pozisyonda topu boş pozisyondaki Gaoussou Kyassou Diarra'ya çevirdi ve bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla boş ağlara gönderdi. 0-2

72. dakikada ev sahibi takımın orta sahadan geliştirdiği atakta Cheikne Sylla'nın ceza sahasına çalımlarla yaklaşıp sert şutunda kaleci İsa topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Furkan Özhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

90+6. dakikada Erzurumspor FK yedek kulübesinde bulunan Koray Kılınç, itirazları sonucu kırmızı kart gördü.



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Faruk Yağlı, Oğuzhan Yazır

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay (Furkan Özhan dk. 70), Odise Roshi, Giovanni Crociata, Tonio Teklic, Eren Tozlu, Cheikne Sylla

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Okan Erdoğan, David Sambissa (Modestas Vorobjovas dk. 78), Abdullah Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (Şeref Özcan dk. 88), Yusuf Ali Özer, Emir Kaan Gültekin (Yiğit Fidan dk. 88), Gaoussou Kyassou Diarra (Mario Krstovski dk. 67)

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Abdullah Dijlan Aydın (dk. 26), Gaoussou Kyassou Diarra (dk. 65) (İstanbulspor), Furkan Özhan (dk. 72) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Koray Kılınç (dk. 90+6) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Gaoussou Kyassou Diarra, Yusuf Ali Özer, İsa Doğan, Kubilay Sönmez, Mario Krstovski (İstanbulspor), Eren Tozlu, Odise Roshi, Giovanni Crociata, Furkan Özhan, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)