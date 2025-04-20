Altay, 3’üncü Lig’e düştü

Kritik müsabakada konuk ekip 45'inci dakikada Cerem'in golüyle öne geçti: 0-1. Altay bu gole 45+3'üncü dakikada Özgür'le yanıt verdi: 1-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir temsilcisi 25, Antalya ekibi 32 puana ulaştı. Üst üste ikinci kez küme düşen İzmir'in 111 yıllık kulübü Altay, 8 yıl aradan sonra 3'üncü Lig'e döndü. Kepez ekibi ise son 2 haftaya kümede kalma yolunda 6 puanlık avantajla girdi.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Burak Kamalak, İlker Ayten, Hakan Erkan
ALTAY: Ozan – Salih (Dk. 90+2 Onur Yıldız), Kuban, Yunus Efe, Özgür, Emre (Dk. 90+2 Caner), Arda (Dk. 60 Deniz), Yusuf, Onur Efe, Mehmet Nur (Dk. 84 Ali), Murat Uluç
KEPEZ SPOR: Burak – Aykut, Harun, Orhan, Anıl (Dk. 31 Zafer Göktuğ), Muzaffer, Osman (Dk. 77 Kerem), Cerem, Ege (Dk. 70 Furkan), Melik (Dk. 70 Rüstem Yiğit), Murat (Dk. 77 Sefa)
GOLLER: Dk. 45 Cerem (Kepez Spor), Dk. 45+3 Özgür (Altay)
KIRMIZI KART: Murat Uluç (Maç sonu)
SARI KARTLAR: Arda, Mehmet Nur, Özgür, Murat Uluç (Altay), Cerem, Sefa (Kepez Spor)