Altın kafa

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının oyunundan memnun kalmadığını söyledi. "Konuşulacak bir şey yok" diyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Olumlu olan tek şey 3 puan. Oynanmamış maç ama kazanılmış 3 puan olarak görelim. Bu kadar top kayıpları normal değil. Havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Perşembe önemli bir maç olacak. Folcarelli'yi bu maçta kaybettik. Arka adalesiyle ilgili bir şeyler söylediler. Göztepe sınavı zor gözüküyor. Karşımızdaki büyük camia ancak gençlerden kuruluydu. Doğru oyun oynamalıyız. Forma giyen herkes en iyisini göstermeli. Sikan yatırım amaçlı alınmış bir oyuncu. Dolayısıyla zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.