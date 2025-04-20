Banza ‘21’ dedi Cardozo’yu geçti

Trabzonspor'un
bu sezon skor yükünü
çeken Simon
Banza, yeniden kendini
buldu. Göztepe
maçında cezalı olduğu
için forma giyemeyen, Fenerbahçe ve
Rizespor sınavlarını boş geçen 28 yaşındaki
forvet, Adana Demirspor'u avladı. Ligdeki
gol sayısını 18'e çıkararak Osimhen
(21) ve Piatek'i (19) üçüncü sırada takibini sürdürdü. Toplamda 21'i bulan Banza, Oscar Cardozo'yu (20) geride bırakarak Trabzonspor'un bir sezonda en çok ağları sarsan 3. yabancısı oldu.
Önünde Sörloth (33) ve Şota Arveladze (28) yer alıyor. Bu arada Banza, ağları 2 kez daha bulursa kariyer rekorunu (23) egale edecek.