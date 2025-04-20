Banza ‘21’ dedi Cardozo’yu geçti

bu sezon skor yükünüçeken SimonBanza, yeniden kendinibuldu. Göztepemaçında cezalı olduğuiçin forma giyemeyen, Fenerbahçe veRizespor sınavlarını boş geçen 28 yaşındakiforvet, Adana Demirspor'u avladı. Ligdekigol sayısını 18'e çıkararak Osimhen(21) ve Piatek'i (19) üçüncü sırada takibini sürdürdü. Toplamda 21'i bulanÖnünde Sörloth (33) ve Şota Arveladze (28) yer alıyor. Bu arada Banza, ağları 2 kez daha bulursa kariyer rekorunu (23) egale edecek.