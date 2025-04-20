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Giriş Tarihi: 20.4.2025

Banza ‘21’ dedi Cardozo’yu geçti

Banza ‘21’ dedi Cardozo’yu geçti
Trabzonspor'un bu sezon skor yükünü çeken Simon Banza, yeniden kendini buldu. Göztepe maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen, Fenerbahçe ve Rizespor sınavlarını boş geçen 28 yaşındaki forvet, Adana Demirspor'u avladı. Ligdeki gol sayısını 18'e çıkararak Osimhen (21) ve Piatek'i (19) üçüncü sırada takibini sürdürdü. Toplamda 21'i bulan Banza, Oscar Cardozo'yu (20) geride bırakarak Trabzonspor'un bir sezonda en çok ağları sarsan 3. yabancısı oldu. Önünde Sörloth (33) ve Şota Arveladze (28) yer alıyor. Bu arada Banza, ağları 2 kez daha bulursa kariyer rekorunu (23) egale edecek.
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Banza ‘21’ dedi Cardozo’yu geçti
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