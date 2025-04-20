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Giriş Tarihi: 20.4.2025 16:36

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat: Bugün üzülsek de yarın için umutluyuz

Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Bodrum FK’da Asbaşkan Selahattin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma ve taraftara moral verdi.

DHA
Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat: Bugün üzülsek de yarın için umutluyuz

Deplasmanda alınan mağlubiyetin ardından Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma sahip çıktı ve camiaya moral verdi.

Polat, "Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu alamamış olabiliriz, ancak mücadelemizden ve hedeflerimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu takım, bu şehir için var. Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmak ve daha da ileriye gitmek için savaşmaya devam edecek. Taraftarımızdan aldığımız güçle her maçta daha da kenetlenecek, Bodrum'un adını zirveye taşıyacağız. Bugün üzülsek de yarın için umutluyuz. Birlikte daha nice zaferlere" ifadelerini kullandı.

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Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat: Bugün üzülsek de yarın için umutluyuz
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