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Giriş Tarihi: 20.4.2025 11:39

Fenerbahçe için harika pazar! 3 kritik karşılaşma var…

Fenerbahçe taraftarları için bugün bir hayli heyecanlı geçecek. Saat 18.00’de basketbol kadınlarda ÇBK Mersin karşısına şampiyonluk hedefiyle çıkacak sarı-lacivertliler, 19.00’da Süper Lig’de zirve yarışından kopmamak için Kayseri’yi ağırlayacak. 20.00’de ise voleybolcular VakıfBank’la karşılaşacak

Fenerbahçe için harika pazar! 3 kritik karşılaşma var…

Fenerbahçe taraftarı için bugün heyecan tavan yapacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde Fenerbahçe Opet, Mersin'de ÇİMSA ÇBK Mersin karşısına çıkacak. Rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla yenen kadın basketbolcular bugün de kazanırsa seride durumu 3-0 yapacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.

Saat 19.00'daki mücadelenin adresi ise Kadıköy olacak. Galatasaray'ın, Bodrum'u yendiği haftada kayıp yaşamak istemeyen futbol takımı, Kayserispor karşısında 3 puan arayacak.

20.00'de ise Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek. İlk maçı kaybeden kadın voleybolcular rakibini yenip seride durumu 1-1'e taşımak istiyor.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de en son 7 Aralık'ta oynanan 15. hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe sonrasında 12 galibiyet- 3 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi.

Kanarya, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kayserispor'a, Kadıköy'de son 5 sezonda teslim olmadı. Sarı-lacivertliler rakibine 2018-19 sezonunda 3-2 boyun eğdikten sonra oynanan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Bu arada sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadeleyi Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı. Öte yandan ceza sınırında olan Kostic, Çağlar, İrfan Can Kahveci, Maximin ve Amrabat bugün sarı kart görürse Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe için harika pazar! 3 kritik karşılaşma var…
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