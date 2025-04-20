Fenerbahçe için harika pazar! 3 kritik karşılaşma var…

Fenerbahçe taraftarı için bugün heyecan tavan yapacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde Fenerbahçe Opet, Mersin'de ÇİMSA ÇBK Mersin karşısına çıkacak. Rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla yenen kadın basketbolcular bugün de kazanırsa seride durumu 3-0 yapacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.