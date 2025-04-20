Fenerbahçe için harika pazar! 3 kritik karşılaşma var…

Fenerbahçe taraftarı için bugün heyecan tavan yapacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde Fenerbahçe Opet, Mersin'de ÇİMSA ÇBK Mersin karşısına çıkacak. Rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla yenen kadın basketbolcular bugün de kazanırsa seride durumu 3-0 yapacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.
Saat 19.00'daki mücadelenin adresi ise Kadıköy olacak. Galatasaray'ın, Bodrum'u yendiği haftada kayıp yaşamak istemeyen futbol takımı, Kayserispor karşısında 3 puan arayacak.
20.00'de ise Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek. İlk maçı kaybeden kadın voleybolcular rakibini yenip seride durumu 1-1'e taşımak istiyor.
Kanarya, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kayserispor'a, Kadıköy'de son 5 sezonda teslim olmadı. Sarı-lacivertliler rakibine 2018-19 sezonunda 3-2 boyun eğdikten sonra oynanan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Bu arada sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadeleyi Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı. Öte yandan ceza sınırında olan Kostic, Çağlar, İrfan Can Kahveci, Maximin ve Amrabat bugün sarı kart görürse Gaziantep maçında forma giyemeyecek.