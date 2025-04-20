Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu’dan istifa çağrısı!

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, 3-3 beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı ve Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'dek konuk ettiği Bellona Kayserispor'la 90+4'te gelen gol sonrası 3-3 berabere kaldı.
"DERHAL İSTİFA ETSİN"
Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.
Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" şeklinde konuştu.