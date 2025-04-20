Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu’dan istifa çağrısı!

Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı lacivertli ekip taraftarları bu sonuç sonrası Ali Koç ve yönetimine statta istifa tezahüratları yaparken, Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu da yaptığı açıklamayla yönetimi istifaya davet etti.