Francesco Fariolili Ajax’a 4 gollü hezimet!

Hollanda Eredivisie'nin 30. haftasında Francesco Farioli ve Ahmetcan Kaplanlı Ajax, deplasmanda lig üçüncsü Utrecht'e konuk oldu.

Ajax mücadeleyi 4-0'lık farklı skorla kaybetti.

Hollanda Ligi'nde bitime 4 hafta kala 73 puanla lider durumda bulunan Ajax, şampiyonluğu garantilemeye yaklaşmışken, Utrecht karşısında aldığı bu ağır yenilgiyle avantajı eline geçiremedi.

Ligde ikinci sırada yer alan PSV'nin bir maç eksiği bulunuyor. Bu maçı kazanması halinde, son dört haftaya girilirken puan farkını 6'ya indirmiş olacak.