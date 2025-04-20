Gitme kal bu şehirde!

Bodrum FK maçında kilidi açan Lucas Torreira, Galatasaray'da en fazla skor katkısı yaptığı sezonu yaşıyor. 3 gol-6 asiste ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, ön libero pozisyonundan sonra 8 numarada da fark yaratmaya başladı. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Güney Amerika'dan talipleri olan Uruguaylı dinamoyu takımda tutma kararı aldı. İşte detaylar... Lucas Torreira, vatandaşı Fernando Muslera'nın sezon sonu kulüpten ayrılacak olmasından ve yakın arkadaşı Mauro İcardi'nin tedavisi için 6 ay önce Arjantin'e gitmesinden olumsuz etkilendi.

GÜNEY AMERİKA'DAN İYİ TEKLİF YOK

Bu süreçte Boca Juniors'ta forma giyme hayalini sıkça dile getiren tecrübeli orta saha için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Ancak bonuslarla Galatasaray'da 4 milyon Euro'ya yakın kazanan yıldız oyuncuya bu parayı verebilecek bir Güney Amerika takımı bulunamıyor. Sarı-kırmızılılar, performansından memnun olduğu Torreira'nın kalmasını istiyor. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Torreira'nın ücretine iyileştirme yapılması gündemde.

İSTİKRAR ABİDESİ

- 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservisle transfer edildi.

- YAKLAŞIK 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 8 asist gerçekleştirdi.

- SAKATLIĞI ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bıraktı.

- BU sezonki 3 gol-6 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'deki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.

- 13 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Galatasaray'ın en değerli 5. futbolcusu konumunda.