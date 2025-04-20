Kulübesiyle uçtu

Hatayspor galibiyetiyle ligde düşme hattından iyice uzaklaşan Tümosan Konyaspor, salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde güçlü rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Puanını 40'a çıkararak rahat bir nefes alan yeşil-beyazlılar, bu sezon yedek kulübesiyle hayat buldu. İlk 10 maçta Ali Çamdalı yönetiminde, sonraki 21 karşılaşmada da Recep Uçar kenar oyuncularından maksimum katkı aldı. Hatay önünde devreyi 2-1 geride kapatan Konyaspor, ikinci yarıdaki hamlelerden 2 gol-2 asist çıkararak zafere uçtu. Konya ekibi, sezon boyunca iki teknik adamın değişiklikleri sayesinde ağları 10 kez sarsıp, 4 gol pası buldu. 14 gollük katkıda Aleksic ve Umut Nayir 2'şer golle öne çıktı. Oğulcan, Prip, Yusuf ise 1'er gol ve asistle coştu. Tunahan, Kramer, Keyta 1'er gol, Bjorlo da 1 asist yaptı.

UÇAR: FİNALİ İSTİYORUZ

HATAY galibiyetinin ardından ara vermeden kupa maçının hazırlıklarına başlayan Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, kendilerine güvendiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "G.Saray ile çok kıymetli bir maç oynayacağız. İyi oyundan sonra finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın ciddi desteğine ihtiyacımız var" dedi.