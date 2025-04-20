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Giriş Tarihi: 21.4.2025 01:36

Liverpool deplasmanda kazandı, Leicester City küme düştü

Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Leicester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Liverpool liderliğini sürdürürken, Leicester City ise küme düştü.

İHA
Liverpool deplasmanda kazandı, Leicester City küme düştü

Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda baskını arttıran konuk ekip, 76. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın geri kalanın başka gol olmayınca Liverpool sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Liverpool liderliğini sürdürdü.

Ligde 10 maçtır kazanamayan Leicester City ise 18 puanla 19. sırada kaldı ve ligden düşmesi kesinleşti.

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Liverpool deplasmanda kazandı, Leicester City küme düştü
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