Okan Buruk’tan Galatasaray kariyerinde bir başarı daha!

102 PUANLA ŞAMPİYON OLDU

2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.

Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda da 2,68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.

BURUK, AVRUPA LİGİ'NDE DE REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı.

Buruk, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 9. galibiyetini aldı.

Tecrübeli teknik adam, böylece 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.