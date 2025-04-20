Real Madrid son nefeste kazandı! Arda Güler sahne aldı...

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Real Madrid, zorlu maçta Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

Arda Güler'in 78. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil olduğu maçta, Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 82. dakikada Vinicius Jr. ile ağları bulsa da gol VAR tarafından iptal edildi.

Madrid ekibine, kritik galibiyeti Federico Valverde'nin 90+3. dakikada ceza sahasının uzak köşesinden attığı şık gol getirdi.

Bu skorla Real Madrid, 73 puana sahip lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer aldı.