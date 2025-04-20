Şampiyonluk hamlesi: Eren&Lemina

Galatasaray, ara transferde kadrosuna kattığı iki isimden maksimum katkı alıyor: Eren Elmalı ve Mario Lemina. Sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen Eren, iyileşmesine rağmen Jakobs'a formayı bırakmadı. Milli sol bek, savunmada yanında oynayan Abdülkerim ile de müthiş uyum yakaladı ve Galatasaray'ın gol yeme sorunu çözüldü. Yorulan Mertens'ten vazgeçen Okan Buruk'un imdadına Lemina yetişti. Gabonlu oyuncuyu ön liberoya çeken Buruk; Torreira'yı 8 numarada ve Sara'yı ön tarafta kullanmaya başladı. Bu üçlü orta saha ile daha sağlam oynayan Cimbom, gol yemeden kazanıyor ve şampiyonluğa yaklaşıyor. Lemina'nın takıma girmesiyle Torreira tekrar form tuttu.

FRANKOWSKI FORMAYI KAAN'A BIRAKIYOR

JELERT ve Kaan'ın sakat, Sallai'nin cezalı olduğu Bodrum FK maçında sağ bekte Frankowski görev yaptı. Polonyalı kanat oyuncusu yine beklentilerin uzağında kaldı. Eyüpspor maçına yetişmesi halinde sağ beke Kaan Ayhan geçecek ve Frankowski kulübeye çekilecek.

BURUK, DÖRDÜNCÜ SIRADA

Galatasaray'da en çok galibiyet kazanan teknik direktörler sıralamasında Okan Buruk ilk 4'e adını yazdırdı. Fatih Terim'in 332 ile zirvede yer aldığı listede 218 galibiyetle Gündüz Kılıç ikinci sırada. Mustafa Denizli 119 galibiyetle üçüncü. Bodrum FK karşısında 104. zaferini elde eden Okan Buruk ise dördüncü oldu.