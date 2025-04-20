Sivas ateşe düştü

Süper Lig'in düşme bölgesinde kazan kaynıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği ateş hattındaki Sivasspor'u 3-1'lik net skorla yenerek rakibini tehlike çemberinde bıraktı. Uzatmalarla birlikte 103 dakika süren maçta İstanbul ekibi, ilk yarım saatte 6'da Can Keleş, 34'te Fall ile şov yaptı. Farkı düşürmeye çalışan Sivasspor, 42'de Manaj ile penaltıdan yararlanamadı. Dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü, VAR incelemesi sonrası ceza sahası içine erken girdiği için iptal edildi. 84'te Koita durumu 2-1'e getirirken son sözü Kasımpaşa'dan Aytaç Kara, 90+9'da penaltıdan söyledi. Sivasspor, maç fazlasıyla 31 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.

KASIMPAŞA EVİNDE KRAL

Sahasında oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, 5 galibiyet elde etti ve 3 kez berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, puanını 42'ye çıkartarak nefes aldı. Sivasspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 karşılaşmayı kazanamazken 10. yenilgisini yaşadı.