Talha Sarıarslan: İdolüm Osimhen ve Icardi

Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor'da takımının 3. golünü atan Talha Sarıarslan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki futbolcu, maçla ilgili, "Gerçekten çok mutluyuz. Birçok eksiğimiz vardı. Ama biz elimizden geleni yaptık. Genç arkadaşlarımız da çok iyi oynadı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir puandı. Bunu aldığımız için çok mutluyum." dedi.

''BU GOLÜ BİRKAÇ HAFTADIR DÜŞÜNÜYORDUM''

Talha Sarıarslan, attığı gol için, "Gerçekten ben de çok mutluyum. Bu golü zaten birkaç haftadır düşünüyordum, maçı kafamda yaşıyordum. Bu golü atacağımı hissediyordum. Bunun için de çok mutluyum." diye konuştu.