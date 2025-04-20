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Giriş Tarihi: 20.4.2025

Taraftar Arda’yı bırakmıyor

Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Real Madrid’de futbolseverler, AS’ın anketinde milli yıldızımızı 8 bin 296 oyla gönderilmesi gereken son oyuncu olarak gösterdi. Tchouameni, Vinicius gibi isimlerin bileti kesildi

Taraftar Arda’yı bırakmıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen Real Madrid'de sular durulmuyor. Bazı futbolcular ve teknik direktör Carlo Ancelotti hedef tahtasına koyulurken taraftarlar, İspanyol basınından AS'ın anketinde istenmeyen isimleri sıraladı. 54 bin 853 oy kullanılırken Jesus Vallejo, 40 bin 084 oyla bileti kesilen ilk isim olarak dikkat çekti. Yüzde 14'lük dilim, Lucas Vazquez ve David Alaba ile vedalaşılması gerektiğini belirtti. Vinicius Jr (%10) ile Ferland Mendy (%9) de listede yer aldı. Katılanların yüzde 7'si Modric, yüzde 5'i ise Tchouameni ile Fran Garcia seçiminde bulundu. Milli futbolcumuz Arda Güler'e ise 8 bin 296 oy kullanarak istenmeyenler listesinde sonuncu oldu.

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Taraftar Arda’yı bırakmıyor
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