Taraftar Arda’yı bırakmıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen Real Madrid'de sular durulmuyor. Bazı futbolcular ve teknik direktör Carlo Ancelotti hedef tahtasına koyulurken taraftarlar, İspanyol basınından AS'ın anketinde istenmeyen isimleri sıraladı. 54 bin 853 oy kullanılırken Jesus Vallejo, 40 bin 084 oyla bileti kesilen ilk isim olarak dikkat çekti. Yüzde 14'lük dilim,Vinicius Jr (%10) ile Ferland Mendy (%9) de listede yer aldı.Milli futbolcumuz